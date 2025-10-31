Equipe de arbitragem do duelo entre Flamengo e Estudiantes, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/10/2025 17:03

Rio - Com a confirmação de uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores e a possibilidade de título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana, o Brasil pode voltar a ter nove representantes no principal torneio da América do Sul pela primeira vez desde 2022. Naquela temporada de 2021, os títulos de Palmeiras e Athletico-PR nas competições continentais, somados às conquistas nacionais do Galo, ampliaram o número de vagas destinadas ao país.

A possibilidade surge devido à redistribuição de vagas dos vencedores das competições continentais, que, caso já estejam classificados pelo Brasileirão, liberam uma vaga adicional para outro clube brasileiro na edição seguinte do torneio.

Atualmente, Palmeiras e Flamengo ocupam a primeira e a segunda colocação do Brasileirão. Dessa forma, o Botafogo, então sétimo colocado, está sendo beneficiado pela criação de um G-7.

Desde a expansão da Libertadores, em 2017, o país tem sete vagas garantidas para a competição. Sendo seis via Campeonato Brasileiro, quatro diretas para a fase de grupos e duas para as fases prévias, além de uma para o campeão da Copa do Brasil.

O número de nove participantes, apesar do domínio dos brasileiros nas competições da Conmebol nos últimos anos, aconteceu apenas na edição Libertadores de 2022. Com a dobradinha nacional do Atlético-MG e o tricampeonato da América do Palmeiras, foi aberto um G-8, onde Fluminense e América-MG se beneficiaram.

Apesar dos últimos sete campeões da principal competição continental serem brasileiros, o último título na Copa Sul-Americana foi do Athletico-PR, em 2021, em vitória sobre o Bragantino. São Paulo, Fortaleza e Cruzeiros foram finalistas nas edições seguintes, respectivamente, mas acabaram derrotadas para equipes estrangeiras.

A confirmação da possibilidade dos nove participantes só vai ocorrer no sábado, dia 22 de novembro. No Defensores del Chaco, no Paraguai, o Atlético-MG enfrentará o Lanús (ARG), às 19h (de Brasília).