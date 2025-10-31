Equipe de arbitragem do duelo entre Flamengo e Estudiantes, no jogo de ida das quartas de final da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo
Brasil pode voltar a ter nove representantes na Libertadores; entenda
Número de classificados vai se concretizar caso o Atlético-MG conquiste a Copa Sul-Americana
Joaquin Correa e Savarino desfalcam Botafogo contra o Mirassol; saiba mais
Marçal também será ausência contra o Mirassol, neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Maião
Invencibilidade do Mirassol em casa é desafio para o Botafogo no Brasileiro
Equipes vão se enfrentar neste sábado (1º), às 18h (de Brasília)
Lanterna do Brasileirão, Sport tem desfalques para enfrentar o Flamengo
Equipe pernambucana tenta reagir na estreia do técnico interino César Lucena
Flamengo faz parceria com agencia que oferece pacote para final da Libertadores
Rubro-Negro decide o título da competição continental no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru
Conmebol demite diretor brasileiro após críticas internas
Dirigente era figura carimbada nos sorteios das competições da entidade
