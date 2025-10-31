Estádio do Barcelona é o Camp Nou Divulgação / Barcelona
Barcelona oficializa retorno do Camp Nou com treino aberto
Evento será um teste e vai acontecer no próximo dia 7, sexta-feira
Flamengo crê em renovação com Filipe Luís, mesmo com assédio da Europa
Treinador tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano
Torcida organizada do Botafogo protesta contra valor dos ingressos para clássico
Torcedores criticam elitização do estádio
Brasil iguala Argentina em títulos na Libertadores e ostenta mais finais
Flamengo e Palmeiras vão decidir o título no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru
Ancelotti vai ver jogo do Vasco antes de última convocação de 2025
Italiano estará em São Januário neste domingo
Presença de Pedro na final da Libertadores é incerta
Atacante, de 28 anos, sofreu fratura no antebraço direito
