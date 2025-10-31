Estádio do Barcelona é o Camp Nou - Divulgação / Barcelona

Publicado 31/10/2025 14:50

Rio - Fechado há mais de dois anos, o Camp Nou já tem data para retornar. O clube espanhol divulgou que no próximo dia 7, sexta-feira, o estádio será liberado para um treino aberto com a presença dos torcedores da equipe catalã.

A data de reinauguração já foi adiada algumas vezes. Por conta disso, o clube espera receber 23 mil torcedores no treino aberto do dia 7 para servir como teste técnico e operacional para, em breve, voltar a mandar jogos no Camp Nou.

"A equipe está entusiasmada em receber de volta os torcedores do Barça em sua nova casa e compartilhar esse primeiro reencontro com eles no Spotify Camp Nou", disse o Barcelona em comunicado.

O Barcelona planejava atuar em seu estádio já no fim da última temporada, mas as obras atrasaram. O novo Camp Nou terá a capacidade ampliada de 99 mil para 110 mil espectadores. Enquanto o estádio não é liberado, a equipe seguirá atuando no Estádio Olímpico de Montjuic.