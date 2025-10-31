Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Troféu da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 31/10/2025 13:30 | Atualizado 31/10/2025 13:56

Rio - Pelo sétimo ano consecutivo, a Libertadores terá um campeão brasileiro. Flamengo e Palmeiras vão decidir o título mais cobiçado do continente no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Com o título garantido mais uma vez, o Brasil vai igualar a Argentina com 25 conquistas.

A dinastia brasileira é a maior da história da Libertadores. Dos últimos 14 finalistas, 12 são brasileiros. As exceções são os argentinos River Plate e Boca Juniors, que foram finalistas e perderam para Flamengo em 2019 e Fluminense em 2023, respectivamente.

Além do título ficar nas mãos do brasileiros desde 2019, a final de 2025 será a quinta entre times brasileiros no período. Somente em 2019 e 2023 não houve uma decisão brasileira. Também será a segunda vez que Flamengo e Palmeiras vão decidir a final — o Alviverde levou a melhor em 2021.

Dos 25 títulos do Brasil na Libertadores, 22 foram a partir de 1981. Antes, somente o Santos de Pelé em 1962 e 1963, além do Cruzeiro em 1976, conquistaram a competição. Nos últimos 44 anos, são 30 finais com brasileiros, com 22 títulos. Ao todo, foram seis finais brasileiras. Em 2025, será a sétima.

Além de igualar a Argentina em títulos, a dinastia atual fez o Brasil superar o país vizinho em número de finais disputadas. Ao todo, são 45 finais, 25 títulos e 20 vices, enquanto os argentinos somam 38 finais, 25 títulos e 13 vices. O Brasil também é o país com o maior número de campeões (12).

Carioca pode ser campeão pelo quarto ano seguido

Pelo quarto ano consecutivo, o campeão da Libertadores pode ser do Rio de Janeiro. Finalista, o Flamengo busca o tetracampeonato inédito de um time brasileiro na história da competição. O Rubro-Negro, aliás, iniciou a sequência de domínio dos cariocas em 2022.

Campeão em 2019, o Flamengo voltou a final em 2021, quando foi superado pelo Palmeiras, e depois deu a volta por cima em 2022 com o título sobre o Athletico-PR. Em 2023, foi a vez do Fluminense sagrar-se campeão, seguido pelo Botafogo, em 2024.

O Rio de Janeiro, inclusive, é a quarta cidade com mais títulos da Libertadores (6). Em caso de vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, a capital fluminense vai igualar São Paulo, que tem sete conquistas. Buenos Aires (13), Avellaneda e Montevidéu (8) aparecem na frente.