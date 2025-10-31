Lucas Paquetá em treino do West Ham - Divulgação / West Ham

Publicado 31/10/2025 11:00

Rio - Inocentado pela Premier League pela acusação de ter participado da manipulação de partidas na competição, o meia Lucas Paquetá, de 28 anos, recebeu uma advertência pela Football Association por não colaborar com as investigações no processo em que foi acusado.

A decisão foi publicada pela FA na última semana. Uma comissão disciplinar independente sancionou Lucas Paquetá por duas violações comprovadas da Regra F3. O brasileiro terá que pagar 10% das custas do processo, pois os demais 90% ficaram a cargo da FA como resultado de uma acusação considerada infundada.

Paquetá era suspeito de envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Segundo a denúncia oficial da Federação de Futebol da Inglaterra (FA), o jogador havia forçado quatro cartões amarelos em partidas disputadas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

No West Ham desde 2022, Lucas Paquetá pode deixar o clube inglês em janeiro. A imprensa no país noticiou nos últimos dias que o brasileiro tem o interesse de mudar de ares.