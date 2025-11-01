Allianz Arena, que fica em Munique, é candidata única para sediar a final da Liga dos Campeões em 2028 - Alexandra Beier / AFP

Allianz Arena, que fica em Munique, é candidata única para sediar a final da Liga dos Campeões em 2028Alexandra Beier / AFP

Publicado 01/11/2025 16:00

Rio - Munique é a única candidata a receber a final da Liga dos Campeões da temporada 2027/28. Sem concorrentes, a cidade alemã aguarda a confirmação oficial da Uefa, que definirá o palco da decisão em breve. Caso seja confirmada, a disputa pelo título acontecerá na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique.

Esta será a sexta vez na história que Munique sediará uma final continental de clubes. Em 1979, 1993 e 1997, a decisão da Liga dos Campeões ocorreu no Estádio Olímpico. Já em 2012 e 2025, a final aconteceu na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique.

Recentemente, a casa do Bayern de Munique foi palco de decisões importantes. Além de sediar a decisão da Liga dos Campeões em 2025 entre PSG e Inter de Milão, o estádio foi palco da final da Eurocopa de 2024 e da final da Liga das Nações também neste ano.

Já para 2029, duas cidades estão na disputa para sediar a decisão da Liga dos Campeões: Londres, que sediou a final pela última vez em 2024, e Barcelona. A cidade catalã aposta na modernização do Camp Nou, casa do Barça, que está finalizando sua reforma e aumentará a capacidade para 105 mil lugares.

A Uefa já definiu os palcos das finais de 2026 e 2027. A final da temporada atual será realizada na Puskas Arenas, em Budapeste, enquanto a decisão da próxima temporada ocorrerá no Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, na capital espanhola.

As candidaturas para as finais de 2028 e 2029 têm agora até o dia 11 de junho de 2026 para enviar seus dossiês. A decisão final será tomada pelo Comitê Executivo da Uefa em setembro do ano que vem.