Cabine do VAR - Rodrigo Ferreira/CBF

Cabine do VARRodrigo Ferreira/CBF

Publicado 01/11/2025 10:00

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizou nesta última sexta-feira (31) uma reunião para debater os parâmetros do VAR e padronizar os critérios para o Carioca de 2026. Além disso, a entidade também apresentou novidades para a próxima edição da competição.

Durante o encontro, a Ferj assegurou que somente erros claros ou incidentes graves sejam apontados pelo árbitro de vídeo. O presidente Rubens Lopes demonstrou incômodo quando há indecisão e ressaltou que deve prevalecer a decisão do árbitro de campo, bem diferente do que ocorre no Brasileirão.

A principal novidade apresentada pela Ferj será a paralisação do cronômetro em lances de VAR. O árbitro deverá indicar com um gesto que o tempo foi paralisado para análise do VAR, e o responsável pelo vídeo não poderá debater algum lance quando o árbitro chegar ao vídeo.

Além disso, a Ferj determinou que está proibido exibir o lance no telão dos estádios antes da decisão do árbitro, para coibir a pressão sobre o árbitro. Os lances polêmicos de repercussão terão vídeos do VAR divulgados 48 horas após o fim dos jogos.

Por fim, a Ferj debateu a possibilidade de adotar um "desafio de técnicos". Nele, os treinadores poderão solicitar revisão de determinado lance em contestação à decisão ou omissão do árbitro. A tecnologia ainda passa por testes pela comissão de arbitragem da Fifa.

O recurso tem a aprovação do presidente Rubens Lopes, que deseja adotá-lo quando houver aprovação da Fifa. Enquanto isso, os representantes dos clubes divergiram sobre a inserção. Entre os aspectos negativos destacados, há o receio de impactar no dinamismo do jogo. O tema continuará sendo analisado.

VAR no Carioca 2026:

- O cronômetro do árbitro deverá ser parado em toda e qualquer intervenção do VAR, como por exemplo: em uma Checagem com Impacto ou em uma Revisão (ARA ou Factual). O gestual do árbitro central será o seguinte: levantar o braço e evidenciar que o cronômetro se encontra parado.



- Nos acréscimos, ao final de cada tempo de jogo, não haverá intervenção da cabine do VAR para qualquer manifestação de acréscimos.



- Quando o árbitro estiver na ARA (Área de Revisão), o VAR somente responderá ou liberará novas imagens quando for solicitado pelo árbitro central.



- Está proibido quaisquer diálogos ou debates que envolvam conceitos subjetivos da regra do jogo sobre eventos no campo de jogo.



- Durante o processo de Revisão (ARA ou Factual), está terminantemente proibida a liberação da imagem no telão do estádio antes da decisão final tomada pelo árbitro central.



- Linha de impedimento com 12 centímetros.