Aaron Ramsey deixou o futebol mexicano após o desaparecimento de sua cachorra de estimação - Reprodução

Publicado 01/11/2025 15:00

Rio - Contratado pelo Pumas no início da temporada com festa e com pompa de estrela internacional, o galês Aaron Ramsey teve seu contrato rompido e retornou à Europa depois de apenas quatro meses no clube. Ao todo, foram seis jogos disputados, 235 minutos em campo e um gol marcado.

O meia da seleção de País de Gales, com passagens por clubes como Arsenal e Juventus, teve sua curta passagem pelo Pumas marcada por lesões, mas o estopim para a rescisão foi o desaparecimento da cachorra de estimação da família, que desapareceu em um abrigo em Guanajuato durante as férias do jogador.

"Tentando entender como alguém pode deixar sua cachorra em um rancho e nunca mais vê-la. Sem nenhuma explicação. Nenhuma imagem foi gravada, nenhum rastreador a encontrou, nenhum corpo e um monte de mentiras", disse Ramsey, que ofereceu 10 mil pesos mexicanos (R$ 2,9 mil) de recompensa.

Após o desaparecimento da cachorra de estimação, Ramsey faltou alguns treinos para procurá-la. Por outro lado, o Pumas se incomodou com a situação e propôs a rescisão do contrato, prontamente aceita pelo jogador, que encerrou sua breve passagem pelo futebol mexicano.

A passagem relâmpago de outra grande contratação do Pumas levou a versão mexicana do jornal "Marca" a comparar com a curta passagem de Daniel Alves. O ex-jogador brasileiro teve o seu contrato rescindido após ser preso na Espanha por acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate em Barcelona.