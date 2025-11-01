Arsenal venceu o Burnley por 2 a 0 e segue isolado na liderança do Campeonato Inglês - Peter Powell / AFP

Publicado 01/11/2025 14:00

Rio - O Arsenal segue isolado na liderança do Campeonato Inglês. Com uma atuação segura, os Gunners venceram o Burnley por 2 a 0, neste sábado (1), fora de casa, pela 10ª rodada, com gols de Gyökeres e Rice, e ampliaram a vantagem para sete pontos diante do vice-líder Bournemouth, que encara o Manchester City neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), fora de casa.

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal não teve muitas dificuldades para vencer o Burnley fora de casa. Com controle da partida desde o primeiro minuto, os Gunners abriram o placar aos 14, com Gyökeres. Depois, Rice ampliou aos 35. Na etapa final, o time londrino administrou o resultado e pressionou os rivais Liverpool e Manchester City.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 25 pontos e soma oito vitórias em dez jogos no Campeonato Inglês. Já o Burnley, por sua vez, é o 17º colocado com 10 pontos, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os Gunners visitam o Sunderland, sábado (8), às 14h30 (de Brasília), enquanto o Burnley visita o West Ham, no mesmo dia, às 12h.

Casemiro marca, mas Manchester United empata

Apesar do bom momento na temporada, o Manchester United voltou a tropeçar. Os Red Devils abriram com gol de Casemiro, que marcou pelo segundo jogo consecutivo. Porém, o time dormiu no início do segundo tempo e sofreu a virada do Nottingham Forest em cinco minutos, com gols de Gibbs-White e Savona. Na reta final, Diallo empatou aos 36 e garantiu um pouco para cada lado.

Com o empate, o Manchester United perdeu a oportunidade de encostar nos líderes e ocupa o quinto lugar, com 17 pontos. Já o Nottingham Forest, depois de uma campanha impressionante na última temporada, é o 18º colocado, com seis. Na próxima rodada, os Red Devils visitam o Tottenham, sábado (8), às 9h30, enquanto o Forest recebe o Leeds, domingo (9), às 11h.