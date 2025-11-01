Rio - O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira (31) a lista de convocados da seleção brasileira de eSports para o Mundial de 2025. Bicampeão, o Brasil busca o tricampeonato competição, que será disputada em Riade, capital da Arábia Saudita, entre os dias 10 e 19 de dezembro.
Bicampeão em 2022 e 2023, o Brasil busca manter a consistência no cenário virtual. A eSeleção Brasileira disputará as três modalidades do torneio: eFootball Console, eFootball Mobile e Rocket League. A preparação será realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 2 e 5 de dezembro.
A divulgação da lista foi feita pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, e o coordenador executivo geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetando, como uma forma de apoiar a modalidade e o Brasil. No período na Granja Comary, os convocados farão os últimos ajustes para alinhar estratégias, fortalecer o entrosamento e consolidar o espírito de Seleção antes do embarque.
Veja as competições que o Brasil disputará:
eFootball Console
- Henrykinho (Imperial eSports - Brasil) - João Victor (Onic - Indonésia)
