Ancelotti convocou a seleção brasileira de eSports para o Mundial da categoria - Jo Marconne/CBF

Publicado 01/11/2025 12:33

Rio - O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira (31) a lista de convocados da seleção brasileira de eSports para o Mundial de 2025. Bicampeão, o Brasil busca o tricampeonato competição, que será disputada em Riade, capital da Arábia Saudita, entre os dias 10 e 19 de dezembro.

Bicampeão em 2022 e 2023, o Brasil busca manter a consistência no cenário virtual. A eSeleção Brasileira disputará as três modalidades do torneio: eFootball Console, eFootball Mobile e Rocket League. A preparação será realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 2 e 5 de dezembro.

A divulgação da lista foi feita pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, e o coordenador executivo geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetando, como uma forma de apoiar a modalidade e o Brasil. No período na Granja Comary, os convocados farão os últimos ajustes para alinhar estratégias, fortalecer o entrosamento e consolidar o espírito de Seleção antes do embarque.

Veja as competições que o Brasil disputará:

eFootball Console

- Henrykinho (Imperial eSports - Brasil)

- João Victor (Onic - Indonésia)

eFootball Mobile



- Juninho (Eagle X - Malásia)

- Thiago Avaré - técnico (Imperial eSports - Brasil)

Rocket League



- LOSTT (Furia eSports - Brasil)

- YANXNZ (Furia eSports - Brasil)

- SWIFTT (Furia eSports - Brasil)

- BRUNOVISQUI - técnico (Furia eSports - Brasil)