O jogador de futebol Yuri Lima, marido da cantora IzaFoto: Reprodução
O jogador também descartou que a pausa na carreira tenha relação com Iza, mãe de sua filha. À época, rumores apontavam que a artista teria condicionado a reconciliação do casal ao desligamento dele do Mirassol.
"Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma", disse.
Mesmo afastado dos gramados, Yuri garantiu que segue em preparação para retornar à rotina de atleta. "Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder", afirmou.
Yuri e Iza oficializaram o fim da relação neste mês. O volante reconheceu o impacto midiático da exposição ao lado da cantora, mas afirmou ter encarado a fama "com naturalidade".
Yuri atuou por quase dois anos pelo Mirassol, clube pelo qual disputou a Série B e fez parte do elenco que conquistou o acesso à elite em 2023. Sua saída foi oficializada em agosto.
