O jogador de futebol Yuri Lima, marido da cantora Iza - Foto: Reprodução

Publicado 01/11/2025 17:29 | Atualizado 01/11/2025 17:32

Rio- O volante Yuri Lima negou que sua saída do futebol tenha sido motivada pelo relacionamento com a cantora Iza e afirmou que pretende voltar a atuar profissionalmente em 2026. O jogador, ex-Fluminense, Santos e Mirassol, explicou que decidiu interromper a carreira para se dedicar à filha, Nala, que completou um ano neste mês.

A decisão foi anunciada em maio, quando Yuri comunicou a aposentadoria para priorizar a família. Pouco mais de cinco meses depois, o meio-campista, de 31 anos, revelou que está treinando e planejando o retorno.

"Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa", afirmou em entrevista à ESPN. "Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão."



O jogador também descartou que a pausa na carreira tenha relação com Iza, mãe de sua filha. À época, rumores apontavam que a artista teria condicionado a reconciliação do casal ao desligamento dele do Mirassol.



"Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma", disse.



Mesmo afastado dos gramados, Yuri garantiu que segue em preparação para retornar à rotina de atleta. "Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder", afirmou.



Yuri e Iza oficializaram o fim da relação neste mês. O volante reconheceu o impacto midiático da exposição ao lado da cantora, mas afirmou ter encarado a fama "com naturalidade".



Yuri atuou por quase dois anos pelo Mirassol, clube pelo qual disputou a Série B e fez parte do elenco que conquistou o acesso à elite em 2023. Sua saída foi oficializada em agosto.