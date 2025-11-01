João Pedro após marcar no clássico entre Tottenham e ChelseaJustin Tallis / AFP

O Chelsea levou a melhor no clássico e venceu o Tottenham por 1 a 0, neste sábado (1º), no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro João Pedro anotou o único gol do jogo.
Ele balançou as redes aos 34 minutos do primeiro tempo. Caicedo desarmou o adversário na entrada da área, avançou e tocou para João Pedro finalizar e findar seu jejum de gols na temporada.
O atacante não marcava desde o dia 30 de agosto, quando os Blues venceram o Fulham por 2 a 0, pela terceira rodada do Inglês.
Agora, os dois times viram a chave para a Liga dos Campeões. O Tottenham vai receber o Copenhagen na terça-feira (4), às 17h (de Brasília). Já o Chelsea enfrenta o Qarabag na quarta (5), a partir das 14h45 (de Brasília), fora de casa.