Neymar volta a jogar
Neymar volta a jogar pelo Santos após mais de um mês
Ele não disputava uma partida desde o dia 14 de setembro
Filipe Luís exalta dupla do Flamengo e evita falar da final da Libertadores: 'Muito longe'
Técnico também colocou a torcida como fator determinante para a vitória sobre o Sport
Ídolo, Arrascaeta se iguala a Doval como maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo
Ele marcou na vitória sobre o Sport e alcançou a marca de 94 gols com o manto
Com direito a golaço de falta de Arrascaeta, Flamengo bate o Sport e dorme na liderança
O Rubro-Negro Carioca soma 64 pontos; o Palmeiras, que ainda joga na rodada, tem 62
Júlio Baptista vê discriminação contra técnicos negros na Europa: 'Menos oportunidades'
'Gostaria de ser treinador, mas nós, negros, somos penalizados', lamentou o ex-jogador
Carrascal sente e é substituído no primeiro tempo de Flamengo x Sport
Camisa 15 saiu para a entrada de Luiz Araújo
Davide avalia atuação do Botafogo contra o Mirassol e destaca 'pouca coragem com bola'
As duas equipes empataram por 0 a 0 no Maião
