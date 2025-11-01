Neymar voltou a jogar - Divulgação/X @SantosFC

Publicado 01/11/2025 18:12

Neymar voltou a jogar pelo Santos. O camisa 10 do Peixe entrou em campo no empate do time paulista com o Fortaleza por 1 a 1 , neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar foi acionado aos 22 minutos do segundo tempo, com o Santos atrás no placar. O atacante, aliás, teve uma participação no lance do gol de empate.

O camisa 10 tocou Adonís, que correu pelo lado direito e tentou o cruzamento. A bola desviou em Bruno Pacheco e parou no fundo das redes. Nos acréscimos, ele quase marcou de falta, mas o goleiro saltou para salvar o Leão do Pici.

Retorno do camisa 10

O último jogo do atacante com a camisa do Santos havia sido no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de setembro. Posteriormente, durante um treino, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita.