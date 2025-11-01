Comemoração dos jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Comemoração dos jogadores do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 01/11/2025 19:27

O Real Madrid confirmou seu domínio na La Liga ao golear o Valencia por 4 a 0 neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada. O resultado levou a equipe madrilenha aos 30 pontos, abrindo sete de vantagem na liderança e consolidando a melhor sequência da temporada. O Valencia, por outro lado, segue em situação delicada, ocupando a 18ª posição com apenas nove pontos

O jogo marcou uma noite de afirmação para o elenco comandado por Xabi Alonso, que alcançou a quarta vitória consecutiva no torneio. Após o episódio de irritação ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, Vinicius Junior voltou à equipe titular e teve papel ativo na construção ofensiva, ainda que tenha desperdiçado um pênalti no primeiro tempo. A reconciliação com o treinador ficou evidente desde a escalação inicial.

Entre os brasileiros, apenas Vini começou jogando. Rodrygo e Endrick iniciaram no banco de reservas e entraram apenas nos minutos finais. O ex-Palmeiras, inclusive, está envolvido em uma possível negociação com o Lyon.

A noite também teve homenagem para Kylian Mbappé. O atacante francês recebeu a Chuteira de Ouro, concedida pela European Sports Media ao maior artilheiro das ligas nacionais da temporada passada. Autor de 31 gols na La Liga 2024/25, Mbappé vive um início de campeonato igualmente fulminante, sendo o principal nome da vitória deste sábado.

Dentro de campo, o Real Madrid foi dominante desde os minutos iniciais. A pressão alta e o controle da posse de bola transformaram o jogo em um ataque contra defesa. Aos 18 minutos, Mbappé converteu pênalti com categoria para abrir o placar. Pouco depois, aos 30, o francês recebeu cruzamento preciso de Güller e finalizou de primeira, ampliando a vantagem.

O Valencia pouco reagiu e, antes do intervalo, viu o rival desperdiçar mais uma chance em nova penalidade. Vinicius Junior cobrou e Agirrezabala defendeu. O erro, porém, não abalou o ritmo do Real. Aos 43, Bellingham marcou um golaço: recebeu pela esquerda, cortou para dentro e, de fora da área, bateu cruzado, com precisão e estilo.

No segundo tempo, o domínio seguiu absoluto. O Real manteve a intensidade e posse de bola, forçando o adversário a se fechar no campo de defesa. As trocas promovidas por Xabi Alonso mantiveram o nível de desempenho, com o time controlando as ações e criando chances até o fim.

O quarto gol veio aos 36 minutos, coroando a atuação coletiva. Após chute travado de Rodrygo, a bola sobrou para Carreras, que dominou e acertou um belo chute no ângulo, sem defesa para o goleiro. Foi o golpe final em uma noite de controle total no Bernabéu.

O Real Madrid volta a campo pela La Liga no domingo, às 12h15, horário de Brasília, diante do Rayo Vallecano fora de casa. Antes, porém, terá o Liverpool pela frente na terça, às 17h, pela Champions League. Também no domingo, às 14h30, o Valencia recebe o Betis.

Confira todos os resultados deste sábado da La Liga:

Villarreal 4 x 0 Rayo Vallecano

Atlético de Madrid 3 x 0 Sevilla

Real Sociedad 3 x 2 Athetic Bilbao

Real Madrid 4 x 0 Valencia