Vini Jr teve boa atuação na vitória do Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 02/11/2025 16:30

Rio - No primeiro jogo após a polêmica no clássico contra o Barcelona, o técnico Xabi Alonso elogiou o atacante Vini Jr pela atuação na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O treinador, no entanto, foi econômico.

"Ele jogou muito bem", disse o treinador, de forma sucinta.

Vini Jr não participou diretamente de gol pelo quarto jogo consecutivo, mas outra vez teve boa atuação. O atacante foi responsável por construir a maioria das boas jogadas e foi muito participativo. O camisa 7 teve chance de marcar, mas perdeu pênalti no primeiro tempo.

Após Vini Jr perder pênalti, Xabi Alonso ficou aborrecido com a situação. O treinador espanhol chegou a se levantar com cara de poucos amigos, mas não falou nada. Em seguida, voltou a se sentar e, depois, deu orientações para a equipe, que em seguida fez 3 a 0 com gol de Bellingham.

"Fiquei aborrecido por ter perdido o pênalti, foi pouco antes do intervalo e o placar poderia ter sido 3 a 0. Felizmente, Jude (Bellingham) marcou logo depois. Essa é a minha raiva, só isso", afirmou Xabi Alonso.

O pênalti perdido por Vini Jr aconteceu após a polêmica no clássico contra o Barcelona. Na ocasião, o atacante ficou irritado com a substituição aos 27 minutos do segundo tempo e proferiu xingamentos. Na semana seguinte, o brasileiro pediu desculpas, sem citar o treinador, pelo seu comportamento.

Vini Jr não foi punido pelo Real Madrid, nem pelo técnico Xabi Alonso. No primeiro jogo após a polêmica, o camisa 7 foi titular. O atacante foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo, mas dessa vez saiu mais calmo e até cumprimentou o treinador.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 30 pontos e faz uma campanha praticamente perfeita, com dez vitórias em 11 jogos, e lidera o Campeonato Espanhol. O time merengue volta a campo na próxima terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.