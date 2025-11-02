Lucas Paquetá marcou na vitória do West Ham sobre o Newcastle por 3 a 1, neste domingo (2), pelo Campeonato Inglês - Glyn Kirk / AFP

Publicado 02/11/2025 15:00

Rio - Com gol de Lucas Paquetá, o West Ham venceu o Newcastle por 3 a 1, neste domingo (2), em Londres, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Foi a primeira vitória do time londrino sob o comando do técnico Nuno Espírito Santo, que foi contratado para evitar o rebaixamento.

Após três derrotas consecutivas, o West Ham chegou pressionado para o confronto contra o Newcastle. Para piorar a situação, o time visitante abriu o placar logo aos quatro minutos, com Murphy. Porém, na reta final, Lucas Paquetá deu esperança ao time londrino após empatar aos 35 minutos.

O gol do brasileiro deu ânimo para o West Ham, que buscou a virada ainda no primeiro tempo. Em uma infelicidade, o zagueiro Botman fez contra, aos 50 minutos, e colocou o time da casa em vantagem no apagar das luzes.

Na etapa final, o jogo ficou truncado. O West Ham recuou as linhas e se fechou. O Newcastle, por outro lado, teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa. No último lance do jogo, Soucek marcou em contra-ataque e fechou o placar.

Com a vitória, o West Ham ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, chegou aos sete pontos e subiu para a 18ª colocação. Já o Newcastle, por sua vez, ocupa o 12º lugar e permaneceu com 12 pontos, ainda distante da briga por vaga nas competições europeias.