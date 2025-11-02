Haaland marcou duas vezes na vitória do Manchester City - Paul Ellis / AFP

Publicado 02/11/2025 17:00

Rio - Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas tentando assustar torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth. O centroavante norueguês marcou dois gols e comandou o City na vitória por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo (2), no Etihad Stadium, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O'Reilly fechou o placar para os donos da casa.

Além de retomar o rumo após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança do Campeonato Inglês do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas na competição e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25.

O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, com uma respeitável média de 1,6 tento por jogo.

Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool no Campeonato Inglês, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento. A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo.

Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 — Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth.

Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes. Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar.