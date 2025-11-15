Vitor Roque com a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
O atacante havia sido denunciado por uma postagem considerada homofóbica nas redes sociais. Após vitória da sua equipe sobre o São Paulo por 3 a 2, Vitor Roque publicou, em um carrossel de 13 imagens, uma foto de um tigre (seu apelido é Tigrinho) com um veado na boca.
Essa publicação fez a procuradoria do STJD denunciá-lo com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório. O julgamento estava previsto para quarta-feira, na 2ª Comissão Disciplinar do STJD.
"Não vejo (motivo) para uma suspensão como muitos estão falando", afirmou o atacante em entrevista coletiva na semana passada. Ele está com a seleção brasileira em preparação para os amistosos com Senegal e Tunísia e vai desfalcar o Palmeiras no clássico deste sábado com o Santos.
"Acho que uma conversa educativa já é válida. Mas também queria falar que não foi nada para o lado da homofobia. Foi só uma brincadeira, que postei sem maldade. Quem achar isso, peço desculpas", acrescentou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.