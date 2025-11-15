Deco ao lado de Celso Barros - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2025 17:20

Rio - A morte de Celso Barros, ex-presidente da Unimed, e ex-vice-presidente do Fluminense fez ídolos recentes da história do Tricolor prestarem homenagens. Deco, que defendeu o clube carioca nos títulos do Brasileiro de 2010 e 2012, e que atualmente é dirigente do Barcelona prestou homenagem ao médico.

"Com profunda tristeza recebo a notícia do falecimento de Celso Barros. Mais do que um Excecutivo a frente do seu tempo, e um grande patrocinador do Fluminense com grandes conquistas realizadas. Ele foi um amigo pra toda vida que fiz no Rio de Janeiro. A sua paixão pelo futebol e o seu apoio ao clube do coração, e a mim foram inestimáveis. Os meus pêsames a toda a família e amigos. Que descanse em paz, Celso. Sentiremos muito a sua falta", escreveu em seu perfil no Instagram.

Thiago Neves, que teve duas passagens pelo Fluminense, e foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e também do Brasileiro em 2012, também prestou suas condolências.

"Um grande Tricolor, amigo e um profissional que acreditou em mim e sempre me deu todo suporte e apoio. Ainda sem acreditar!!!! Descanse em paz, Presidente", disse o ex-apoiador.

Celso Barros, presidente da Unimed quando a empresa patrocinava o clube carioca, morreu neste sábado aos 73 anos, vítima de um infarto. Ele era candidato à presidência do Tricolor nas eleições que irão acontecer no próximo dia 29.

Celso Barros era médico e se tornou diretor do Sindicado dos Médicos do Rio. Começou a se tornar conhecido no futebol no período em que a Unimed patrocinou o Fluminense de 1999 até 2014.

O Tricolor na ocasião estava na Série C do Brasileiro e no período em que Celso Barros foi presidente da Unimed, a equipe carioca voltou a ter protagonismo no futebol, conquistando dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de disputar sua primeira final de Libertadores.

Em 2019, Celso Barros foi eleito como vice-presidente do Fluminense em chapa com Mário Bittencourt. Porém, os dois tiveram uma ruptura durante o mandato e Celso se tornou um dos principais críticos de Mário.