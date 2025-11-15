Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Ganso tem reta final de ano para salvar temporada 'perdida' no Fluminense
Sem jogar há dois meses, camisa 10 deve voltar ao Tricolor no clássico com o Flamengo
Ganso fora da pré-temporada
Lesão muscular grave atrapalha recuperação
Ídolos do Fluminense prestam condolências após morte de Celso Barros: 'Grande tricolor'
Ex-presidente da Unimed morreu neste sábado aos 73 anos
Candidato à presidência do Fluminense, Celso Barros morre aos 73 anos
Ex-presidente da Unimed sofreu infarto neste sábado
Fluminense renova contrato de volante da 'Esquadrilha 07'
Novo vínculo vai até o fim de dezembro de 2028
Papa Leão XIV ganha camisa do Fluminense de presente no Vaticano
Lembrança foi dada pelo presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado
Problemas físicos colocam em xeque futuro de campeões da Libertadores pelo Fluminense
Jogadores não conseguem emplacar na temporada
