Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 15/11/2025 15:21

Afinal, restam de sete a nove jogos para o Tricolor buscar a vaga da Libertadores e um título em 2025. Além das cinco rodadas para se garantir no G-7, o time está na semifinal da Copa do Brasil.

Ganso fora da pré-temporada



E para Ganso, esses últimos compromissos serão decisivos. Isso porque teve uma temporada recheada de problemas físicos, que o fizeram disputar apenas 23 partidas. Até então, a temporada com menos oportunidades no Fluminense foi em 2020, quando entrou em campo 32 vezes.



Titular absoluto nos últimos anos, o jogador de 36 anos já sofreu um baque logo no início da pré-temporada. Isso porque exames apontaram uma miocardite, que o fizeram passar por cirurgia no coração.



só começou a treinar em 26 de março, o que o fez perder três meses de preparação. Como consequência, só estreou na temporada em 6 de abril, já no

Lesão muscular grave atrapalha recuperação



Mas em condições físicas inferiores, teve atuações abaixo do que pode perdeu espaço na equipe titular, principalmente depois da chegada de Renato Gaúcho. Ele começou jogando apenas 12 vezes na temporada, inclusive contra o Corinthians, quando sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, em 13 de setembro, quando apresentava evolução.



Desde então, está fora do Fluminense e viu Lucho Acosta chegar e se firmar como meia titular do time. Ao voltar, Ganso será reserva, mas tem tudo para ganhar minutos preciosos durante os jogos, já que o argentino não consegue atuar os 90 minutos por questões físicas.