Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Divulgação/Site do Flamengo

Publicado 15/11/2025 17:44

Rio - O Flamengo comemora neste sábado (15) seus 130 anos de história. Zico, o maior ídolo do clube, postou em suas redes sociais uma mensagem parabenizando o Rubro-Negro, equipe que defendeu por 16 anos, na qual marcou época e conquistou diversos títulos importantes com a camisa do clube carioca.

Na publicação, o Galinho agradeceu ao pai por tê-lo feito torcer pelo Flamengo e exaltou a história construída ao lado do clube ao longo de sua trajetória:

"Mais um dia especial rubro- negro. São 130 anos de Raça, Amor e Paixão. Que orgulho e honra ter vestido essa camisa por 20 anos. Obrigado ao Velho Antunes por ter me feito Flamengo. Obrigado ao Flamengo por ter me dado a oportunidade de vestir o manto, de ser minha segunda casa e de ter me formado como profissional de futebol. Que venham tantos outros anos de vitorias, conquistas e glorias. Parabéns Clube de Regatas do Flamengo. Saudações RBNGS".

O Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo, com 509 gols marcados com a camisa rubro-negra. Ao longo de sua passagem pelo clube, conquistou 13 títulos e foi decisivo em diversas ocasiões, ao todo, o ex-camisa 10 balançou as redes sete vezes em finais.

No Mundial de 1981, quando o Flamengo venceu o Liverpool por 3 a 0, Zico não marcou, mas participou das jogadas de todos os gols e foi eleito o melhor jogador da competição.

Títulos de Zico pelo Flamengo

Carioca - 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986

Brasileirão - 1980, 1982, 1983 e 1987

Copa Intercontinental (Mundial) - 1981

Copa Libertadores - 1981

