Sistema defensivo do Brasil teve boa atuaçãoRafael Ribeiro / CBF

Inglaterra - Velho conhecido de Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid, Éder Militão, de 27 anos, elogiou a evolução do trabalho do técnico, depois da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal. O defensor exaltou a solidez defensiva da equipe na partida realizada na Inglaterra.
"Fico muito feliz de ver a evolução que a gente tem tido coletivamente. Quando os jogadores entendem o que o técnico pede fica mais fácil. Se a gente jogar como grupo, como demonstramos hoje será muito bom. Sabemos a qualidade de a gente tem e essa união não pode faltar", afirmou.
Militão foi escalado como lateral-direito na vitória da Seleção. O zagueiro reforçou que já ocupou esta função tanto na seleção brasileira, quanto com Ancelotti nos tempos de Real Madrid.
"Foi um jogo seguro, um bom jogo de todos. Em nível de comportamento defensivo foi muito bom. O Ancelotti me perguntou se tinha problema em jogar na lateral. Já joguei assim na última Copa e também com o Real. Fico feliz com a atuação e também de poder ajudar a equipe de qualquer forma", disse.