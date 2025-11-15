Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 no Recife - Gilvan

Publicado 15/11/2025 20:24

Pernambuco - No dia em que completou 130 anos, o Flamengo deu um susto, mas depois deu o presente para os seus torcedores. Na Arena Pernambuco, o tricampeão da Libertadores saiu atrás, mas se aproveitou da expulsão de dois jogadores do Sport, ainda no primeiro tempo, e aplicou uma goleada de 5 a 1, neste sábado, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três pontos conquistados e o tropeço do Palmeiras contra o Santos colocaram o Rubro-Negro de volta na liderança da competição.

Depois de sair atrás do marcador e ter dificuldades para criar durante todo o primeiro tempo, os cariocas deslancharam na etapa final depois da entrada de Everton Cebolinha e conseguiram um resultado importante na luta pelo título do Brasileiro. Com a goleada, o Flamengo rebaixou matematicamente o Leão.

O Flamengo somou três pontos no Recife e chegou aos 71 pontos. O Palmeiras foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, e permaneceu com 68 pontos. O Rubro-Negro retoma a liderança faltando cinco rodadas para o fim da competição.

O Flamengo volta a jogar contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Já o Sport vem até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília), um dia antes.

A partida no Recife começou bastante movimentada. Porém, o Sport foi o primeiro a criar uma boa chance e conseguiu abrir o placar. Depois de uma trabalhada na defesa do Flamengo, Léo Pereira recuperou a bola e o lance sobrou para Pablo colocar os pernambucanos em vantagem aos 15 minutos.

Em vantagem no placar, o Sport recuou e deu espaço ao Flamengo. A equipe de Filipe Luís tinha a bola, mas não conseguia furar o bloqueio dos pernambucanos. Sobrava velocidade e vontade, mas faltava tranquilidade para os cariocas para criar grandes chances.

Aos 36 minutos, o Flamengo ficou com vantagem numérica. Matheus Alexandre, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Ayrton Lucas e acabou recebendo o vermelho e deixando o Sport com um jogador a menos. No lance seguinte, os carioca se aproveitaram e Luiz Araújo acertou um belíssimo chute e deixou tudo igual na Arena Pernambuco.

Antes do intervalo, aos 41 minutos, o Sport perdeu mais um jogador. Ramón fez falta em Wallace Yan e também recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso.

Disposto a buscar a virada, o Flamengo entrou em campo com uma mudança para o segundo tempo. Michael entrou na vaga de João Victor. A primeira chance ocorreu logo aos dois minutos, em finalização de Samuel Lino, que acabou indo para fora. Aos dez minutos, o Rubro-Negro criou nova chance em finalização de Ayrton Lucas, mas o goleiro Gabriel salvou os donos da casa.

Everton Cebolinha entrou aos 15 minutos na vaga de Samuel Lino. No primeiro lance, o atacante balançou para cima da zaga do Sport e finalizou na trave. No rebote, Juninho apareceu para virar a partida para o Flamengo. No lance seguinte, os cariocas fizeram o terceiro. A defesa do Sport e o goleiro Gabriel se enrolaram, Cebolinho recuperou a bola e Bruno Henrique concluiu para ampliar.

Totalmente superior na partida, mesmo sem apertar, o Flamengo chegou até a goleada. Aos 25 minutos, Ayrton Lucas finalizou de direita, a bola desviou na defesa do Sport e acabou matando o goleiro Gabriel. Com a vantagem no placar, Filipe Luís colocou o menino Douglas Telles para fazer sua estreia como profissional. No primeiro toque na bola aos 36 minutos, o atacante balançou as redes depois de bela jogada de Everton Cebolinha. O gol do jovem deu números finais ao duelo na Arena Pernambuco.