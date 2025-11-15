Douglas Telles fez um dos gols do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Douglas Telles celebra estreia inesquecível: 'Marcar no aniversário do Flamengo'
Atacante, de 18 anos, balançou as redes na goleada do Flamengo
Douglas Telles celebra estreia inesquecível: 'Marcar no aniversário do Flamengo'
Atacante, de 18 anos, balançou as redes na goleada do Flamengo
Flamengo leva susto, mas aproveita expulsões do Sport para golear na Arena Pernambuco
Clube carioca rebaixou o adversário e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileiro
Zico celebra 130 anos do Flamengo: 'Orgulho de ter vestido essa camisa por 20 anos'
Ídolo exaltou a história do clube e sua trajetória no Rubro-Negro
Flamengo e Palmeiras colecionam desfalques em sábado decisivo; veja quem tem mais
Os dois postulantes ao título do Brasileirão jogarão muito modificados
Sport x Flamengo: saiba onde assistir, as escalações e arbitragem
Rubro-Negro vive a expectativa de assumir a liderança do Brasileirão neste sábado
Punição de Plata pela Conmebol vira problema para o Flamengo em 2026
Atacante equatoriano não ficará fora apenas da final da Libertadores deste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.