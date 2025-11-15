Douglas Telles fez um dos gols do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/11/2025 20:50

Rio - O atacante Douglas Telles, de 18 anos, viveu um momento especial neste sábado. Revelado na base do Flamengo, o jogador, que vestia a camisa 81, entrou em campo aos 34 minutos e em seu primeiro toque na bola, fez o seu primeiro gol como profissional e completou a goleada por 5 a 1 contra o Sport, na Arena Pernambuco. O Jovem abordou a sensação de marcar justamente no dia em que o clube carioca completou 130 anos de fundação.

"O que eu estou sentindo aqui não tem nem como explicar. É a realização de um sonho meu, da minha mãe, da minha família… E poder marcar no aniversário do Flamengo é inesquecível", disse o jovem depois do fim da partida.

No dia em que completou 130 anos, o Flamengo deu um susto, mas depois deu o presente para os seus torcedores. Na Arena Pernambuco, o tricampeão da Libertadores saiu atrás, mas se aproveitou da expulsão de dois jogadores do Sport, ainda no primeiro tempo, e aplicou uma goleada de 5 a 1, neste sábado, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de sair atrás do marcador e ter dificuldades para criar durante todo o primeiro tempo, os cariocas deslancharam na etapa final depois da entrada de Everton Cebolinha e conseguiram um resultado importante na luta pelo título do Brasileiro. Com a goleada, o Flamengo rebaixou matematicamente o Leão.

O Flamengo volta a jogar contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Já o Sport vem até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília), um dia antes.