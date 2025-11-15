Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 no Recife - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/11/2025 21:41

Pernambuco - O treinador do Flamengo, Filipe Luís, saiu em defesa do atacante Bruno Henrique, depois da goleada por 5 a 1 sobre o Sport, no Recife, neste sábado. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que a situação deverá servir como exemplo para que ninguém seja condenado sem passar por um julgamento.

"O Bruno não se falará que ele foi absolvido das acusações do mesmo jeito que foi falado que ele foi acusado. Que sirva de aprendizado, porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes que ela seja julgada e condenada em última instância", disse o técnico.

Na última quinta-feira, Bruno Henrique foi absolvido das acusações de fraude esportiva. Em julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na tarde desta quinta-feira (13), a maioria dos auditores votaram pela absolvição da acusação do atacante do Flamengo por possível participação em um esquema de apostas. O jogador recebeu apenas uma multa de R$ 100 mil.

Sobre a goleada diante do Sport, Filipe Luís afirmou que o Flamengo começou em um nível abaixo do esperado, mas conseguiu reagir e buscar a virada.

"Entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia. Por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola o time não estava fino, estava lenta, circulação lenta. Perdemos bolas e contra-ataque até sofrer o gol. Depois começamos a acelerar mais, circular melhor. Mesmo assim muitos erros. Chegamos até com certa facilidade na área do Sport, mas não conseguimos aproveitar. Principalmente onde acho que estávamos melhor, que era do nosso lado direito. Com as expulsões é claro que o jogo ficou melhor. Dava para ver com o volume que eles iam continuar sofrendo e a gente precisava insistir", opinou.