Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 no RecifeGilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís sai em defesa de Bruno Henrique após julgamento: 'Que sirva de aprendizado'
Técnico admitiu começo ruim do Flamengo em goleada contra o Sport
Técnico admitiu começo ruim do Flamengo em goleada contra o Sport
Douglas Telles celebra estreia inesquecível: 'Marcar no aniversário do Flamengo'
Atacante, de 18 anos, balançou as redes na goleada do Flamengo
Flamengo leva susto, mas aproveita expulsões do Sport para golear na Arena Pernambuco
Clube carioca rebaixou o adversário e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileiro
Zico celebra 130 anos do Flamengo: 'Orgulho de ter vestido essa camisa por 20 anos'
Ídolo exaltou a história do clube e sua trajetória no Rubro-Negro
Flamengo e Palmeiras colecionam desfalques em sábado decisivo; veja quem tem mais
Os dois postulantes ao título do Brasileirão jogarão muito modificados
Sport x Flamengo: saiba onde assistir, as escalações e arbitragem
Rubro-Negro vive a expectativa de assumir a liderança do Brasileirão neste sábado
