Casemiro em partida da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/11/2025 21:20

Inglaterra - Um dos destaques da vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0, o volante Casemiro, de 33 anos, exaltou a atuação da equipe de Carlo Ancelotti, principalmente no primeiro tempo. A Seleção teve amplo domínio e criou chances de ter construído um placar ainda maior.

"Foi um primeiro tempo muito bom, quase perfeito. Primeiro tempo perfeito. No segundo tempo já controlamos mais o jogo, queríamos sair no contra-ataque. Importante ganhar. A gente sabe que confiança não se conquista de um dia para o outro. A evolução está acontecendo, mas sabemos que o importante é lá na Copa do Mundo. É manter o foco para chegar bem na Copa", disse depois da partida.

O gol de Casemiro foi marcado em uma bela jogada ensaiada. Rodrygo cobrou falta e achou o volante, dentro da área, para finalizar com perfeição.

"A gente vem trabalhando bastante essa bola parada. O Ancelotti é até um pouco chato sobre isso, nos passa bastante números. Bola parada pode resolver jogos. É uma coisa que temos treinado e que bom que deu certo hoje (sábado)", concluiu.