Casemiro em partida da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
Casemiro vê primeiro tempo 'quase perfeito' e cita cobrança de Ancelotti: 'Um pouco chato'
Jogador, de 33 anos, marcou na vitória da Seleção
Douglas Telles celebra estreia inesquecível: 'Marcar no aniversário do Flamengo'
Atacante, de 18 anos, balançou as redes na goleada do Flamengo
Flamengo leva susto, mas aproveita expulsões do Sport para golear na Arena Pernambuco
Clube carioca rebaixou o adversário e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileiro
Ele fez de novo! Romulo Mendonça cita apelido obsceno ao narrar gol de atacante do Flamengo
Juninho deixou o dele em goleada do Flamengo no Recife
Musa do Olimpia exibe corpão de biquíni e recebe elogios: 'Encanto de mulher'
Macca Avalos tem mais de 206 mil seguidores no Instagram
Jornal espanhol destaca boa atuação do Brasil: 'Ancelotti despertou um monstro'
Seleção derrotou Senegal em Londres
