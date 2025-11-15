Atuação do Brasil recebeu elogios - Reprodução / AS

Atuação do Brasil recebeu elogiosReprodução / AS

Publicado 15/11/2025 19:21

Rio - A vitória e principalmente a atuação da seleção brasileira no primeiro tempo contra o Senegal fez o jornal espanhol "AS" se empolgar. Ao abordar a tradição da equipe pentacampeã no futebol, o diário afirmou que "Ancelotti despertou um monstro", ao elogiar o rendimento do Brasil.

O jornal também destacou a boa atuação de Casemiro. O volante, de 33 anos, controlou o meio-campo e ainda anotou um dos gols da vitória por 2 a 0.

"Brasil, Brasil, Brasil.” O Emirates Stadium vibrou, o Brasil vibrou, Carlo Ancelotti vibrou e Casemiro vibrou. Em sua nona visita ao norte de Londres, o reduto dos Gunners, lotado com até 58.657 espectadores, mais uma vez se transformou no “Maracanã de Londres” da Canarinha", disse a publicação.

O "AS" também destacou a beleza dos gols da seleção brasileira. O primeiro em um belo chute de Estêvão e o segundo em uma jogada ensaiada que terminou com a finalização de Casemiro.

"Dois golaços de Estevão e Casemiro que confirmam a consolidação do primeiro na elite e o ressurgimento do segundo", concluiu o jornal.