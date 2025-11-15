Atuação do Brasil recebeu elogiosReprodução / AS
Jornal espanhol destaca boa atuação do Brasil: 'Ancelotti despertou um monstro'
Seleção derrotou Senegal em Londres
Seleção derrotou Senegal em Londres
Palmeiras faz acordo com o STJD, e Vitor Roque não será julgado por homofobia
Atacante fará postagem e clube pagará multa de R$ 80 mil
Destaque do Vasco, Nuno Moreira esta a um gol de ter a temporada mais artilheira da carreira
Jogador, de 26 anos, vive grande momento no clube
Zico celebra 130 anos do Flamengo: 'Orgulho de ter vestido essa camisa por 20 anos'
Ídolo exaltou a história do clube e sua trajetória no Rubro-Negro
Ídolos do Fluminense prestam condolências após morte de Celso Barros: 'Grande tricolor'
Ex-presidente da Unimed morreu neste sábado aos 73 anos
Ancelotti se derrete por Estêvão e crava: 'Futuro do Brasil garantido'
Técnico da Seleção elogiou a atuação contra o Senegal
