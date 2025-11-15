Estêvão fez um dos gols da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/11/2025 15:22

Inglaterra - Autor de um dos gols da seleção brasileira na vitória por 2 a 0 sobre o Senegal, o atacante Estêvão, de 18 anos, exaltou a relação com Carlo Ancelotti. Vivendo grande momento no Chelsea e também com a "Amarelinha", o jovem atribuiu ao técnico muito do que vem acontecendo na carreira.

"Tento extrair o máximo o que ele tem para ensinar, tudo o que ele tem no futebol. Agradeço a Deus por te colocado ele na minha vida. É um técnico espetacular, tem me ajudado bastante, conversa comigo muito e fico muito feliz por estar junto dele nesse momento", afirmou o atacante.

Revelado pelo Palmeiras, Estêvão vive grande fase defendendo o Chelsea. Além de estar jogando bem pela seleção brasileira, o atacante também caiu nas graças dos torcedores ingleses.

"Fico feliz pelas coisas estarem acontecendo. Foi algo que sempre sonhei, ir bem na Seleção, no meu clube. Creio que estou na minha melhor fase desde que comecei. E quero trabalhar para evoluir cada vez mais e poder ajudar meus companheiros", disse.

Estêvão conseguiu a posição de titular na Seleção em um setor que conta com grandes jogadores como Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. O jovem afirmou que a concorrência é importante para ele e para seus companheiros.

"Acredito que é bom para a seleção brasileira ter essa concorrência. Claro que vou dar o meu melhor todos os dias tanto no clube, quanto aqui. Mas creio que a concorrência é boa para mim também, para que eu não me acomode", concluiu.