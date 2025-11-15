Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/11/2025 13:31

A seleção brasileira já conhece seus adversários para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. Segundo a ESPN, o Brasil enfrentará a França no Gillette Stadium, em Boston, no dia 28 de março, e a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 31, ambos realizados nos Estados Unidos. A CBF fará o anúncio oficial após esta Data Fifa.

Os confrontos já estavam encaminhados; faltava apenas a classificação direta das duas seleções para a Copa do Mundo. Essa confirmação veio nesta semana. Os franceses garantiram a vaga na quinta-feira (13), ao golearem a Ucrânia por 4 a 0. Já a Croácia assegurou a liderança do seu grupo ao vencer as Ilhas Faroé por 3 a 1, na sexta-feira (14).

Durante a convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, já havia adiantado o planejamento da seleção para os próximos meses:

"Posteriormente, nós teremos os dois amistosos em março do ano que vem nos Estados Unidos, contra seleções europeias, o que vem a contemplar nosso planejamento até aqui. Porém, nós ainda precisamos desta Data Fifa para confirmar os adversários, porque as seleções europeias ainda estão no seu período de eliminatórias".

No recorte geral, o Brasil tem retrospecto favorável diante das duas seleções europeias, embora venha de eliminações para os dois europeus em suas últimas participações em Copas do Mundo. Contra a França, foram 16 confrontos: sete vitórias brasileiras, quatro empates e cinco triunfos dos franceses.

O duelo mais recente ocorreu em 2015, no Stade de France, com vitória do Brasil por 3 a 1 em amistoso internacional. Já em Mundiais, o encontro mais recente foi em 2006, quando a seleção canarinho foi derrotada por 1 a 0 nas quartas de final.

Já contra a Croácia foram cinco duelos, com três vitórias da seleção brasileira e dois empates. Os croatas, porém, se tornaram os atuais carrascos do Brasil em Copas do Mundo. O último encontro entre as equipes foi em 2022, quando a Croácia avançou nos pênaltis após empate no tempo regulamentar, no Estádio Education City, no Catar.

Será o primeiro teste do Brasil contra seleções europeias na era Carlo Ancelotti. A seleção brasileira enfrentou Inglaterra e Espanha em março de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Na ocasião, venceu os ingleses por 1 a 0 e empatou com os espanhóis por 3 a 3.