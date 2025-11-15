Neymar em treino do Santos: ele é um dos presidentes do time Furia na Kings League - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 15/11/2025 12:33

A Furia, time que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, conquistou o título da segunda edição da Kings League Brasil ao derrotar o G3X, de Gaules e Kelvin, por 3 a 1 nos shootouts, na noite de sexta-feira (14).



Com a vitória, a equipe garantiu vaga na Kings Cup America, torneio que reunirá os campeões do Brasil e do México. Agora, a Furia aguarda o vencedor da etapa mexicana, que será definido no domingo, no Final Four disputado em El Domo, na Cidade do México



A decisão foi realizada na Trident Arena, em Guarulhos, que recebeu grande público e contou também com a presença de Marcos e Cafu, pentacampeões mundiais, convidados para celebrar a noite



Dentro de campo, o título veio depois de uma final marcada por viradas e um papel decisivo do goleiro Victão. Após o empate por 4 a 4 no tempo regulamentar, o camisa 33 brilhou nos shootouts ao defender três cobranças e assegurar a taça - além da passagem à disputa continental.



A Kings Cup America colocará frente a frente a Furia e o campeão mexicano, que sairá das semifinais entre Los Chamos FC x Atlético Parceros FC e Peluche Caligari x Raniza FC. A final definirá a primeira equipe campeã das Américas no formato criado por Gerard Piqué.