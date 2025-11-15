Rômulo MendonçaDivulgação
Rômulo MendonçaDivulgação
Não da kkkkkkkkkk eu nunca tanko as narrações do Romulo Mendonça.— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) November 15, 2025
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VSF
pic.twitter.com/ul6s9g9Pyr
Ele fez de novo! Romulo Mendonça cita apelido obsceno ao narrar gol de atacante do Flamengo
Juninho deixou o dele em goleada do Flamengo no Recife
Musa do Olimpia exibe corpão de biquíni e recebe elogios: 'Encanto de mulher'
Macca Avalos tem mais de 206 mil seguidores no Instagram
Jornal espanhol destaca boa atuação do Brasil: 'Ancelotti despertou um monstro'
Seleção derrotou Senegal em Londres
Palmeiras faz acordo com o STJD, e Vitor Roque não será julgado por homofobia
Atacante fará postagem e clube pagará multa de R$ 80 mil
Destaque do Vasco, Nuno Moreira esta a um gol de ter a temporada mais artilheira da carreira
Jogador, de 26 anos, vive grande momento no clube
Zico celebra 130 anos do Flamengo: 'Orgulho de ter vestido essa camisa por 20 anos'
Ídolo exaltou a história do clube e sua trajetória no Rubro-Negro
