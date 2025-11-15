Rômulo Mendonça - Divulgação

Publicado 15/11/2025 20:11

Rio - Conhecido pelo bom humor, o narrador da Prive Vídeo, Rômulo Mendonça, voltou a chamar o atacante Juninho, do Flamengo, pelo apelido obsceno que alguns torcedores do Flamengo deram a ele na noite deste sábado, durante uma transmissão exclusiva feita pelo streaming. Após o jogador anotar o segundo gol do clube carioca na partida contra o Sport, na Arena Pernambuco, o narrador não conseguiu segurar.

Não da kkkkkkkkkk eu nunca tanko as narrações do Romulo Mendonça.



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VSF



pic.twitter.com/ul6s9g9Pyr — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) November 15, 2025

"É goooool, do Juninho x...", disse Rômulo Mendonça, que brincou logo depois pedindo desculpas para a sua mãe por citar o termo obsceno que se refere ao órgão sexual feminino.

O apelido foi dado devido a forma de comemorar do atacante. O jogador faz um sinal, que o Flamengo já identificou como um coração, porém, alguns torcedores acreditam ter mais similaridade com um gesto que serve para identificar o órgão sexual feminino.

A primeira vez que Rômulo Mendonça se referiu a Juninho desta forma durante uma transmissão foi na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, da Paraíba, em maio pela Copa do Brasil.