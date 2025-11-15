Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Internet

Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Internet

Publicado 15/11/2025 19:50

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus fãs ao delírio em seu perfil no Instagram. A beldade publicou uma foto em que aparece vestindo um biquíni rosa, exibindo sua beleza, próxima de uma piscina. Ela recebeu muitos elogios dos seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maccarena Avalos (@maccaavalospy)

"Muito linda", "um encanto de mulher", "Que mulher é incrível", "Parabéns pela sua beleza", "Você é maravilhosa", afirmaram os seus seguidores no Instagram.

Dona de um corpo escultural, Macca Avalos faz muito sucesso nas redes sociais. A beldade tem mais de 206 mil seguidores no Instagram (@maccaavalospy).