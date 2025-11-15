Seleção brasileira derrotou Senegal por 2 a 0 - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 15/11/2025 16:41

Inglaterra - Na vitória sobre Senegal por 2 a 0, em Londres, o atacante Estêvão, de 18 anos, voltou a marcar e se consolidou como artilheiro da seleção brasileira na "Era Ancelotti" com cinco gols. Depois do fim da partida, o técnico italiano rasgou elogios ao jovem atleta do Chelsea.





"É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido", afirmou Carleto.

O técnico também elogiou a atuação do Brasil, que teve um excelente rendimento, principalmente no primeiro tempo, quando construiu a vitória em Londres.

"Foi um jogo muito bonito. Com sacrifício e concentração a nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrado defensivamente e todos os jogadores trabalharam muito bem. Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença", concluiu.