Rio Grande do Sul - Thiago Maia foi homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre na noite desta sexta-feira. O volante do Inter recebeu o título honorífico de cidadão porto-alegrense em reconhecimento ao trabalho realizado durante as enchentes de maio de 2024, quando atuou de forma ativa nos resgates de moradores ilhados.
"Muito feliz pela honra de ser um porto-alegrense. Para mim é motivo de muito orgulho. Jamais imaginava uma honra como essa. Estou representando todos os civis e voluntários, porque isso não é só meu, é de todos que ajudaram, tanto daqui quanto de fora", disse o volante.
"Sintam-se representados. Foi um momento muito difícil para todo mundo e espero que isso não aconteça nunca mais. Tenham aqui um cara que possam contar para tudo, de coração bom", completou o atleta de 28 anos, nascido em Boa Vista, Roraima.
A atuação de Thiago Maia ganhou destaque nacional à época. O jogador participou de resgates, ajudou na retirada de pessoas e animais e chegou a aparecer em vídeos caminhando entre casas alagadas, escalando muros e ajudando equipes e moradores.
Esta não é a primeira homenagem recebida pelo atleta. Em dezembro do ano passado, ele foi reconhecido pela Fifa com o prêmio Fair Play, no evento The Best, pelo engajamento nas ações de apoio durante a crise climática no Estado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.