Momento em que o japonês Aoi Tanaka acerta o chute no ganês Francis Abu, que sofreu grave fratura - Reprodução de TV

Publicado 15/11/2025 12:02

A vitória do Japão por 2 a 0 sobre Gana, na sexta-feira (14), teve um lance triste, com uma grave fratura sofrida pelo ganês Francis Abu. O jogador tentou cortar a tentativa de chute de Aoi Tanaka, mas o japonês acertou em cheio sua perna direita.



Abu Francis just suffered a terrible injury pic.twitter.com/FqlXGjhAnV — jöLFC (@jo_delali) November 14, 2025

Diante da gravidade da lesão, ele recebeu um primeiro atendimento emergencial no estádio japonês e, depois, o encaminharam ao Hospital Memorial Toyota. Segundo a federação do país africano, o jogador está bem e sua condição é estável. Ele passará por cirurgia e ficará um longo período sem jogar.



O lance aconteceu no início do segundo tempo e, após ser substituído, Tanaka se dirigiu ao técnico de Gana, Otto Addo, para pedir desculpas.

O Toulouse, equipe francesa onde joga Francis Abu também se pronunciou: "As imagens são terríveis, e enviamos toda a nossa força e pensamentos positivos, Francis! Todo o clube estará ao seu lado para ajudá-lo a superar esse teste! Estaremos ao seu lado para ajudá-lo a se recuperar o mais rápido possível".



Sem o jogador, Gana disputará mais um amistoso, contra a Coreia do Sul, na terça-feira (18).O Japão joga no mesmo dia, contra a Bolívia.