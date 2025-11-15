Momento em que o japonês Aoi Tanaka acerta o chute no ganês Francis Abu, que sofreu grave fraturaReprodução de TV
Abu Francis just suffered a terrible injury pic.twitter.com/FqlXGjhAnV— jöLFC (@jo_delali) November 14, 2025
Imagens fortes! Jogador de Gana sofre grave fratura contra o Japão
Abu Francis foi encaminhado ao hospital e passará por cirurgia
Flamengo e Palmeiras colecionam desfalques em sábado decisivo; veja quem tem mais
Os dois postulantes ao título do Brasileirão jogarão muito modificados
Confusão em amistoso da Argentina deixa 70 feridos em Angola
Equipe de Messi venceu os donos da casa em jogo festivo na capital Luanda
Alex Poatan e Chimaev chegam a acordo verbal para luta de grappling no UFC; confira
Os dois astros do Ultimate fizeram um acerto verbal, através das redes sociais, para se enfrentarem em uma luta de grappling no evento UFC BJJ
Tenista brasileira de 15 anos vence favorita e fará primeira final profissional
Victoria Barros pode ser campeã do ITF W15 de Antália
Botafogo pode ter retorno de Jordan Barrera, que treina com bola
Jovem colombiano tem chance de ganhar mais espaço após desempenho no Mundial Sub-20
