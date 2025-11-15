Messi em ação pela Argentina em jogo contra AngolaAFP
Confusão em amistoso da Argentina deixa 70 feridos em Angola
Equipe de Messi venceu os donos da casa em jogo festivo na capital Luanda
Tentativa de invasão e estádio superlotado
Confusão com a polícia
