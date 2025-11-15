Messi em ação pela Argentina em jogo contra Angola - AFP

Publicado 15/11/2025 11:04

série de ocorrências graves nos arredores.

O amistoso entre Angola e Argentina, disputado na capital Luanda, no Estádio 11 de Novembro como parte das celebrações dos 50 anos da independência do país, por pouco não acabou em tragédia. Como uma multidão ficou do lado de fora para ver Messi jogar na vitória por 2 a 0 , houve uma

O Instituto de Emergências Médicas de Angola informou que 70 pessoas ficaram feridas antes e durante o evento, em meio ao grande movimento de torcedores. A informação é do site português 'A Bola'



Tentativa de invasão e estádio superlotado



O avanço desordenado de grupos que tentaram invadir o estádio, pelos portões, provocou cenas de pânico. Segundo as autoridades médicas, 23 torcedores sofreram ferimentos após serem pisoteados ou caírem.



A capacidade do estádio é de 50 mil pessoas, sendo que 48 mil ingressos ficaram à venda. Mas houve superlotação por causa das invasões.



Diante deste cenário, outros 47 torcedores receberam atendimento por sintomas como dores de cabeça e picos de pressão arterial, causados pelo forte calor e o pouco espaço de ventilação do ar, devido à superlotação.



Confusão com a polícia



Para completar o clima tenso, a polícia precisou intervir e barrar torcedores que tentaram invadir o estádio. A tentativa de conter o avanço da multidão gerou empurrões e confusão, o que gerou confrontos.