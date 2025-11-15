Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Brasil disputa o penúltimo jogo em 2025 contra Senegal, neste sábado (15) às 13h (de Brasília). O amistoso acontece em Londres, na Inglaterra, no estádio Emirates, que pertence ao Arsenal.

Onde assistir a Brasil x Senegal

O confronto terá transmissão da TV Globo e do Sportv. Além dos dois canais, a GE TV também exibe ao vivo, pela internet.
Leia mais: Ancelotti define melhor esquema e tem 'ideia clara' sobre escalação da Seleção

Provável escalação da seleção brasileira

O técnico Carlo Ancelotti já começa a dar uma cara para a equipe titular que pretende utilizar na Copa do Mundo. Com uma espinha dorsal já montada, o Brasil seguirá com dois volantes no meio e um quarteto ofensivo.
Ainda assim, também há espaço para testes e mais observações. A principal novidade é Éder Militão na lateral direita. Mas não é a única, já que Alex Sandro estará na esquerda.
Com isso, a escalação da seleção brasileira deve ser: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.
Leia mais: Casemiro se vê perto de fim de ciclo em Seleção e cita futuros líderes

Como deve jogar Senegal

A seleção africana contará com seus principais destaques: Sadio Mané e Koulibaly. Com isso, o técnico Pape Thiaw deve mandar a campo: Diaw (Édouard Mendy); Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye e Ndiaye; Mané, Nicolas Jackson e Sarr.
 