Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/11/2025 08:48

O Brasil disputa o penúltimo jogo em 2025 contra Senegal, neste sábado (15) às 13h (de Brasília). O amistoso acontece em Londres, na Inglaterra, no estádio Emirates, que pertence ao Arsenal.



Onde assistir a Brasil x Senegal



O confronto terá transmissão da TV Globo e do Sportv. Além dos dois canais, a GE TV também exibe ao vivo, pela internet.



Provável escalação da seleção brasileira



O técnico Carlo Ancelotti já começa a dar uma cara para a equipe titular que pretende utilizar na Copa do Mundo. Com uma espinha dorsal já montada, o Brasil seguirá com dois volantes no meio e um quarteto ofensivo.



Ainda assim, também há espaço para testes e mais observações. A principal novidade é Éder Militão na lateral direita. Mas não é a única, já que Alex Sandro estará na esquerda.



Com isso, a escalação da seleção brasileira deve ser: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.



Como deve jogar Senegal



A seleção africana contará com seus principais destaques: Sadio Mané e Koulibaly. Com isso, o técnico Pape Thiaw deve mandar a campo: Diaw (Édouard Mendy); Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye e Ndiaye; Mané, Nicolas Jackson e Sarr.