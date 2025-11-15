Jordan Barreira em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/11/2025 09:49

voltou a treinar com bola e participar de atividade com o grupo, na sexta-feira (14).

Botafogo vive a expectativa de ter um reforço para a reta final de temporada. Afinal, Jordan Barrera está completamente recuperado de lesão muscular na coxa esquerda ena sexta-feira (14).

Em processo final de recondicionamento físico, o jovem de 19 anos tem mais três dias de preparação para ficar à disposição contra o Sport. A partida contra o lanterna acontece na terça-feira (18), às 20h30, no Nilton Santos.



Destaque pela Colômbia no Mundial Sub-20, Barrera se machucou nas quartas de final. Ele teve poucas oportunidades no Botafogo desde que chegou, em junho: disputou apenas uma partida, ao entrar no fim do empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileirão.



Mas seu desempenho no torneio de juniores o credencia a ganhar mais espaço nesta reta final de temporada, já pensando em 2026.

Montoro em estágio inferior



Outro que está no processo de transição, Álvaro Montoro ainda não treina com o restante do grupo. O argentino segue o cronograma de trabalhos físicos à parte antes de ser liberado para os trabalhos com bola, após cirurgia no ombro esquerdo devido a uma fratura na clávicula. Ele também se machucou durante o Mundial Sub-20.