Jordan Barreira em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo pode ter retorno de Jordan Barrera, que treina com bola
Jovem colombiano tem chance de ganhar mais espaço após desempenho no Mundial Sub-20
Montoro em estágio inferior
Botafogo acerta contratação de zagueiro Riquelme, promessa do Sport
Zagueiro de 18 anos custou R$ 6,9 milhões e terá contrato de três anos
Botafogo pode ter retorno de Jordan Barrera, que treina com bola
Jovem colombiano tem chance de ganhar mais espaço após desempenho no Mundial Sub-20
Textor faz mudanças na Eagle com saídas de Michele Kang e outros investidores
Americano nomeou cinco novos nomes para o conselho de administração
Botafogo planeja enxugar folha salarial em até 30% para o ano que vem
Alvinegro terá planejamento diferente das últimas temporadas
Botafogo segue diretriz do grupo Eagle e amplia busca por talentos na África
Clube envia olheiros para o continente em busca de jovens promessas
Por vaga na Libertadores, Botafogo se reapresenta de olho na reta final do Brasileiro
Glorioso iniciou a preparação para encarar o Sport, na terça-feira (18)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.