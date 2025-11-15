Riquelme, zagueiro capitão do Sport, foi eleito o melhor atleta da MadCup Sub-19 - Foto: Divulgação/MadCup

Riquelme, zagueiro capitão do Sport, foi eleito o melhor atleta da MadCup Sub-19 Foto: Divulgação/MadCup

Publicado 15/11/2025 14:30

Rio – O Botafogo fechou a contratação do zagueiro Riquelme, de 18 anos, junto ao Sport, por US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,9 milhões). A informação foi divulgada neste sábado (15) pelo jornalista Venê Casagrande. O jogador chega para reforçar a equipe na próxima temporada.

O defensor chegará ao clube carioca com um contrato válido por três anos. O Alvinegro ficará com 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o clube pernambucano permanecerá com os outros 30% visando lucrar em uma eventual negociação futura do jogador.

O zagueiro de 1,90m chamou a atenção de outros clubes da Série A no meio do ano. Riquelme foi um dos destaques do Sport na conquista da MadCup, torneio Sub-19 disputado em Madri, na Espanha. Na ocasião, o Leão foi campeão invicto, e o defensor, então capitão da equipe, foi eleito o melhor jogador da competição.

O atleta vinha sendo relacionado nas últimas partidas do Sport, mas sua estreia pelo profissional aconteceu no último sábado (8), válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG. O clube pernambucano perdeu por 4 a 2, e o zagueiro entrou aos 37 minutos do segundo tempo.

A contratação do jovem defensor indica uma mudança no perfil de reforços do Botafogo para o ano que vem. Depois de duas temporadas de grandes investimentos, o clube carioca deverá fazer movimentações mais tímidas em 2026.