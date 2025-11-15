Khamzat Chimaev é campeão peso-médio do UFC e Alex Poatan meio-pesado - (Foto: Reprodução)

Khamzat Chimaev é campeão peso-médio do UFC e Alex Poatan meio-pesado(Foto: Reprodução)

Publicado 15/11/2025 11:00

Alex Poatan e Khamzat Chimaev estão prontos para resolver as diferenças no tatame. Os dois astros do Ultimate fizeram um acerto verbal, através das redes sociais, para se enfrentarem em uma luta de Grappling — modalidade de luta agarrada — no UFC BJJ. A provocação começou com o brasileiro, atual campeão dos meio-pesados, que lançou o convite em tom desafiador e solidário.



“P***, velho. Vai falar de Chimaev? Esse cara fala de lutar comigo. Tem que chegar, entendeu? Está longe. Mas eu posso fazer um desafio aí, pra gente lutar na área dele, se ele quiser. Vamos lutar na sua área então. Vamos lutar no grappling. E outra: a gente pode lutar no evento do UFC de Jiu-Jitsu (UFC BJJ). Vamos fazer acontecer. Eu não sei quanto eu vou ganhar, mas vai dar uma grana boa. Você sabe quem eu sou, né? E essa grana vai ser doada 100% para a caridade. Tá bom pra você? Chama”, declarou Poatan, atual campeão dos meio-pesados, em um vídeo no Instagram.