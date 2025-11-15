Khamzat Chimaev é campeão peso-médio do UFC e Alex Poatan meio-pesado(Foto: Reprodução)
“P***, velho. Vai falar de Chimaev? Esse cara fala de lutar comigo. Tem que chegar, entendeu? Está longe. Mas eu posso fazer um desafio aí, pra gente lutar na área dele, se ele quiser. Vamos lutar na sua área então. Vamos lutar no grappling. E outra: a gente pode lutar no evento do UFC de Jiu-Jitsu (UFC BJJ). Vamos fazer acontecer. Eu não sei quanto eu vou ganhar, mas vai dar uma grana boa. Você sabe quem eu sou, né? E essa grana vai ser doada 100% para a caridade. Tá bom pra você? Chama”, declarou Poatan, atual campeão dos meio-pesados, em um vídeo no Instagram.
A resposta de Chimaev veio rápida e, como de costume, provocadora. O checheno, que atualmente reina na categoria dos médios, topou o desafio e ainda fez questão de elevar o tom: “Vamos nessa! Eu consigo finalizar vocês dois (Glover e Poatan) na mesma noite. Vamos lá, Alex Poatan. Dinheiro fácil”, escreveu o “Borz”, tanto na seção de comentários da publicação do brasileiro quanto em sua conta oficial no X (antigo Twitter).
Nos últimos meses, a tensão entre os dois vem crescendo. Chimaev, que manifestou interesse em subir de peso, tem citado com frequência o nome do brasileiro como alvo. Poatan, por sua vez, parece disposto a aceitar o confronto — ainda que em outro tipo de combate, como no grappling que é a área do checheno.
O UFC BJJ, projeto voltado exclusivamente para lutas de grappling e Jiu-Jitsu sob o selo da organização, não se manifestou sobre o assunto, assim como Dana White, presidente da organização.
