Victoria Barros em ação no SP OpenDivulgação/Fotojump
Tenista brasileira de 15 anos vence favorita e fará primeira final profissional
Victoria Barros pode ser campeã do ITF W15 de Antália
Palmeiras é derrotado pelo Santos e perde liderança do Brasileiro para o Flamengo
Clássico atrasado da 13ª rodada foi realizado na Vila Belmiro
Ex-Flamengo recebe título de cidadão de Porto Alegre por atuação nas enchentes
Volante foi homenageado na última sexta-feira
Filipe Luís sai em defesa de Bruno Henrique após julgamento: 'Que sirva de aprendizado'
Técnico admitiu começo ruim do Flamengo em goleada contra o Sport
Casemiro vê primeiro tempo 'quase perfeito' e cita cobrança de Ancelotti: 'Um pouco chato'
Jogador, de 33 anos, marcou na vitória da Seleção
Douglas Telles celebra estreia inesquecível: 'Marcar no aniversário do Flamengo'
Atacante, de 18 anos, balançou as redes na goleada do Flamengo
Com dois a mais, Flamengo goleia Sport e assume liderança do Brasileiro
Clube carioca rebaixou matematicamente o adversário em confronto na Arena Pernambuco
