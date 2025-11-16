Tatiele Silveira é treinadora do Colo-Colo desde 2023 e coleciona recordes no comando do time chileno - Tiago Sousa / C2 Sports

Tatiele Silveira é treinadora do Colo-Colo desde 2023 e coleciona recordes no comando do time chilenoTiago Sousa / C2 Sports

Publicado 16/11/2025 10:00

Em meio a debates e polêmicas sobre técnicos brasileiros e estrangeiros, Tatiele Silveira rompe fronteiras com seu sucesso no time feminino do Colo-Colo. Um trabalho que lhe rendeu a indicação ao prêmio de melhor treinadora de clubes do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) — o resultado sai após o dia 10 de dezembro. Em uma lista que conta apenas com três mulheres, Tati é a única sul-americana na disputa. Para a brasileira, isso é um sinal da evolução do futebol feminino no continente, que, em 2027, irá receber a Copa do Mundo, no Brasil. Mas não basta parar por aí.

"É um momento muito especial para o futebol feminino sul-americano. Temos evoluído em diversos aspectos técnicos, táticos e estruturais, mas ainda há muito a ser feito. Ter uma Copa do Mundo na América do Sul será muito importante, principalmente para a visibilidade da modalidade no continente. Fico muito feliz por estar nessa premiação, mas mais do que isso, espero que seja um símbolo de que as mulheres treinadoras também têm espaço e competência para ocupar lugares de destaque", disse a treinadora ao O DIA.

A indicação ao prêmio não é por acaso. Em 2025, o Colo-Colo, com Tatiele, chegou a 36 vitórias consecutivas, quebrando o recorde mundial do masculino, que pertencia ao Al-Hilal de Jorge Jesus, e estabelecendo uma nova marca no futebol sul-americano feminino. A nível global, fica atrás apenas do Lyon, com 41 triunfos seguidos. No Campeonato Chileno deste ano, o Colo-Colo tem 29 vitórias em 29 partidas, com 144 gols marcados e apenas cinco sofridos (139 de saldo). Uma invencibilidade que tem receita: o trabalho.

"Acho que o principal segredo está no trabalho diário e na mentalidade do grupo. Sempre deixei claro que a invencibilidade é consequência, nunca o objetivo principal. Nosso foco está em evoluir a cada treino, em manter a competitividade interna e a humildade para entender que sempre há espaço para melhorar. O desafio é justamente esse: seguir crescendo sem se acomodar, respeitando o adversário e entendendo que o futebol exige constância emocional e entrega coletiva", destacou Tati.

Os números e o futebol bem jogado do Colo-Colo se destacam na indicação ao prêmio. Mas, para a treinadora, o momento da campanha que mais a marcou foi o desempenho na Libertadores Feminina. O time da brasileira caiu na semifinal para o Deportivo Cali, mas sem ser derrotado — foi eliminado nos pênaltis após empate por 0 a 0.

"O momento mais marcante foi manter o nível de rendimento e competitividade na Copa Libertadores, onde enfrentamos adversários de alto nível sul-americano e continuamos com nosso trabalho sólido e vencendo jogos, avançando a nível internacional e rompendo a fronteira nacional de vitórias", declarou.

Tati chegou ao Colo-Colo em 2023 e, desde então, soma marcas importantes: foi a primeira mulher campeã do Campeonato Chileno Feminino na história do clube; melhor técnica da competição em 2023 e 2024; e bicampeã do torneio com melhor campanha. Com um currículo extenso, a brasileira concorre ao prêmio do IFFHS ao lado de nomes como Sonia Bompastor, do Chelsea, Jonatan Giráldez, pelos trabalhos no Washington e Lyonnes, e René Slegers, do Arsenal.

