Gattuso atualmente treina o Valencia, da EspanhaJOSE JORDAN / AFP

Publicado 16/11/2025 09:04

A Itália chega à última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo com três pontos e um saldo de 17 gols a menos que a Noruega, líder do Grupo I, antes do confronto direto neste domingo (16), no estádio San Siro, em Milão, às 16h45 (horário de Brasília).

No comando de uma seleção bastante criticada, sem grandes craques e vinda de altos e baixos, o técnico Gennaro Gattuso sabe que aplicar o 9 a 0 necessário para conseguir a vaga direta ao Mundial é uma missão quase impossível para a Azzurra, o que não o impede de se apegar ao "quase".



"Se eu penso em um 9 a 0? Não, é impensável. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca", afirmou o treinador em entrevista coletiva no último sábado (15). Com os pés no chão, Gattuso sabe que uma vitória simples já será complicada diante de um rival com 100% de aproveitamento no torneio e 33 gols marcados em sete jogos. "Temos de encarar a realidade. Estamos jogando por orgulho contra uma equipe que nos deu trabalho há seis meses."