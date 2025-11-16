Gattuso atualmente treina o Valencia, da EspanhaJOSE JORDAN / AFP
No comando de uma seleção bastante criticada, sem grandes craques e vinda de altos e baixos, o técnico Gennaro Gattuso sabe que aplicar o 9 a 0 necessário para conseguir a vaga direta ao Mundial é uma missão quase impossível para a Azzurra, o que não o impede de se apegar ao "quase".
"Se eu penso em um 9 a 0? Não, é impensável. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca", afirmou o treinador em entrevista coletiva no último sábado (15). Com os pés no chão, Gattuso sabe que uma vitória simples já será complicada diante de um rival com 100% de aproveitamento no torneio e 33 gols marcados em sete jogos. "Temos de encarar a realidade. Estamos jogando por orgulho contra uma equipe que nos deu trabalho há seis meses."
A derrota italiana por 3 a 0 para a equipe do artilheiro Haaland e companhia, em junho, em Oslo, praticamente selou a ida para a repescagem como segunda colocada do grupo. A tetracampeã mundial não disputa a Copa do Mundo desde 2014, no Brasil, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Assim, Gattuso mira um resultado positivo neste domingo para que a seleção azul chegue confiante na repescagem.
"Será um jogo extremamente difícil, mas é o último jogo antes da repescagem e vencer ajuda a vencer", analisou. "A partida de amanhã mostrará nosso nível. Precisamos ser inteligentes", comentou, mostrando preocupação com a Noruega, especialmente com o craque Haaland.
"É um jogador incrível, uma máquina. Pelo que faz, pela forma como interpreta o jogo, ele é único, mais do que o melhor do mundo, visto que cada um tem características diferentes", elogiou Gattuso. "Eles têm força física, velocidade e um quarteto ofensivo que, assim que você comete um erro e lhes dá espaço, eles te pressionam. São uma equipe completa: quando você acha que está dominando, eles te atacam."
