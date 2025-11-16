Wesley em campo pela seleção brasileira - Divulgação / CBF

Wesley em campo pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 16/11/2025 08:20

Inglaterra - O lateral-direito Wesley, de 22 anos, entrou no segundo tempo da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre Senegal. Ao fim da partida, o ex-jogador do Flamengo foi perguntado sobre a final da Libertadores entre o Rubro-Negro e o Palmeiras, que irá acontecer no próximo dia 29.

"Estou nervoso já. Desejo toda sorte do mundo ao nosso Mengão, que a gente seja campeão", afirmou o jogador, que defende atualmente a Roma.

Wesley fez parte do elenco do Flamengo na conquista do tricampeonato da Libertadores de 2022. Na ocasião, ele era reserva de Rodinei, que era titular.

O jovem também falou sobre a sua expectativa de fazer parte do grupo da seleção brasileira que irá disputar a Copa do Mundo em junho do ano que vem.

"O clima de Copa já começou. Estou muito feliz de estar de volta. Esse clima que está nos vestiários. Hoje foi uma demonstração disso. Temos que levar todos os jogos a sério. Ele (Militão) tem caracteristicas diferentes. Vou fazer de tudo para ajudar a seleção. Eu estava sentado, o Gabriel lesionou, e ele me mandou entrar. Só pediu muita atenção defensiva. O Mané que estava pelo meu lado, quando ele veio eu já fiquei assim... mas a equipe está de parabéns", concluiu.