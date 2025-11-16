Bruno Henrique - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/11/2025 10:00 | Atualizado 16/11/2025 12:07

Rio - Bruno Henrique marcou um dos gols na vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, em jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Arena Pernambuco. Foi a primeira vez que o atacante falou após escapar de uma suspensão no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), decisão que o manteve à disposição da equipe na reta final da temporada.

O atacante estava sendo acusado de uma suposta ligação com apostas com seu irmão por conta de um cartão amarelo tomado contra o Santos em 2023. Punido em última instância, o atacante do Flamengo foi condenado ao pagamento de R$ 100 mil, mas se livrou da suspensão de 12 jogos imposta pelo STJD há dois meses.

O camisa 27 desabafou e disse que muitas pessoas o julgaram antes mesmo de uma decisão: "Agora, o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para eu chegar bem no dia 29 e conquistar esse título(Libertadores) que todos nós queremos".

"A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, por pessoas, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada. Eu vi muito isso. Muita raiva, muito ódio dessas pessoas. Mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo e para o nosso torcedor", completou.

Bruno Henrique, na atual temporada, participou de 53 jogos, 33 como titular, anotando 13 gols e duas assistências. O atacante vem sendo bastante utilizado pelo técnico Filipe Luís e, com a ausência de Pedro, tem ocupado sua função, revezando com Plata e atuando como atacante polivalente, podendo jogar tanto como centroavante quanto pelas pontas.

Após a vitória e o tropeço do Palmeiras diante do Santos, o Rubro-Negro assumiu a liderança da tabela, com 71 pontos. O próximo confronto do Flamengo será contra o Fluminense, na próxima quarta-feira(20), às 21h30, no Maracanã.