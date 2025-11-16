Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

Filipe Luís é o técnico do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 16/11/2025 11:02

Rio - Por conta da Data Fifa, o Flamengo entrou bastante desfalcado contra o Sport no último sábado (15), em jogo adiado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, sete jogadores foram convocados para defender suas respectivas seleções. O técnico da equipe, Filipe Luís, comentou sobre a possibilidade de contar com os atletas chamados para o duelo contra o Fluminense.

Leia mais: Bruno Henrique desabafa após escapar de suspensão no STJD

Para os amistosos de novembro, Carlo Ancelotti chamou Danilo e Alex Sandro para a Seleção Brasileira. Já Arrascaeta, Varela e Matías Viña se juntaram ao Uruguai. Carrascal foi convocado pela Colômbia, enquanto Gonzalo Plata está com o Equador.

Após a vitória por 5 a 1 sobre o clube pernambucano na Arena Pernambuco, o treinador afirmou que ainda não sabe se conseguirá utilizar os atletas na próxima rodada da competição, devido às condições físicas em que retornarão de suas seleções:

"Sinceramente? Não sei. Carrascal joga na segunda. Não temos meias de origem sem eles (Arrascaeta e Carrascal). Durante a semana, fizemos alguns testes, optei por essa escalação hoje. Vamos ver as recuperações do Allan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM".

"Acho difícil no Fla-Flu e difícil que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar, são jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Vai ser o que eu achar que for melhor para enfrentar o Fluminense", Completou.

Vale ressaltar que o Rubro-Negro pretende fretar um voo para contar com a presença de Varela, Matías Viña, Arrascaeta, Carrascal e Plata contra o Tricolor. Os compromissos desses jogadores com suas seleções serão na América do Norte, o que facilita a logística para que o Flamengo consiga tê-los à disposição.

Atuação dos convocados na Data Fifa:

Pela seleção brasileira, Alex Sandro começou como titular na vitória por 2 a 0 sobre Senegal. O lateral disputou os 90 minutos da partida e foi substituído nos acréscimos para a entrada de Fabrício Bruno. Já Danilo permaneceu no banco de reservas.



Na seleção uruguaia, o único que recebeu oportunidade foi Guillermo Varela. O lateral-direito atuou durante todo o empate em 0 a 0 contra o México e levou cartão amarelo aos 93 minutos. A tendência é que os outros atletas do Flamengo recebam oportunidade contra os Estados Unidos na próxima terça-feira (18).



Carrascal entrou no segundo tempo pela Colômbia. O meia, que vive ótima fase no Flamengo, entrou aos 23 minutos da etapa final no lugar de James Rodríguez e ainda teve chance de finalizar a gol. A seleção colombiana venceu a Nova Zelândia por 2 a 1. Já Plata fará sua primeira e única partida nesta Data Fifa pelo Equador, nesta terça-feira (18), às 22h30, também contra os neozelandeses.