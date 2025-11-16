Cebolinha em partida contra o SportGilvan de Souza/Flamengo
Com futuro incerto, Everton Cebolinha volta 'pedindo passagem' no Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Com futuro incerto, Everton Cebolinha volta 'pedindo passagem' no Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Saiba o que Abel Ferreira disse sobre julgamento de Bruno Henrique
Técnico do Palmeiras também comenta sobre a rivalidade com o Flamengo
Absolvido pelo STJD, Bruno Henrique desabafa e afirma que 'viu muito ódio'
Atacante marcou na vitória sobre o Sport
De volta à liderança, Flamengo tem 70% de chances de ser campeão do Brasileiro
Faltam cinco rodadas para o término da competição
Filipe Luís admite incerteza sobre convocados no Fla-Flu
Técnico diz que condição física após a Data Fifa definirá uso dos atletas
Bruno Henrique desabafa após escapar de suspensão no STJD
Decisão manteve o camisa 27 liberado para reforçar o Flamengo na reta final do Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.