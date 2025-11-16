Cebolinha em partida contra o Sport - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/11/2025 18:22

Rio - A goleada sobre o Sport por 5 a 1 no Recife teve Everton Cebolinha como personagem. O atacante do Flamengo entrou em campo com a partida empatada e participou ativamente dos outros quatro gols da equipe carioca na Arena Pernambuco. Sem presença garantida no ano que vem, o jogador, de 29 anos, mostrou que está com vontade de terminar bem o ano.

"Eu testei o Cebolinha no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Vem de uma lesão que sofreu contra o Botafogo, mas se recuperou e vem treinando muito bem. Está pedindo passagem", disse Filipe Luís.

Cebolinha perdeu um pouco de espaço no Flamengo com a chegada de Samuel Lino e Jorge Carrascal. A sua permanência no ano que vem é incerta. Ele tem sondagens do Grêmio e de equipe do futebol árabe. O seu vínculo vai até o fim de 2027.

O Flamengo não se opõe a uma saída, mas quer recuperar uma parte do valor que investiu para comprar o atacante. O atacante foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. Na atual temporada, ele entrou em campo em 34 jogos, anotou quatro gols e deu duas assistências.