Palmeiras de Abel Ferreira briga por dois títulos com o Flamengo

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, respondeu a uma pergunta sobre a decisão do STJD de retirar a suspensão de Bruno Henrique. Entretanto, o português não falou diretamente sobre o atacante do Flamengo, julgado por beneficiar apostadores ao avisar que receberia cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023.
"O futebol aqui está nos genes da pessoa que vivem aqui, respiram futebol. Portanto, o deveria ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador do que são os valores: respeito, ética e educação para as gerações presentes e futuras", disse.
Livre para jogar a reta final do Brasileirão, Bruno Henrique fez um dos gols na goleada por 5 a 1 do Flamengo sobre o Sport. Após a partida no Recife, o atacante desabafou sobre sua situação. Ele também recebeu o apoio do técnico Filipe Luís.

Abel avalia rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Abel Ferreira também aproveitou para comentar sobre a rivalidade recente entre o Alviverde e o Rubro-Negro. E tratou de descartar o clima de ódio que muitas vezes acontgece entre os torcedores dos dois clubes.
"Sim, somos rivais. Não, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. É isso o que eu penso", afirmou o português.