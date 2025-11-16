Palmeiras de Abel Ferreira briga por dois títulos com o Flamengo - Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras de Abel Ferreira briga por dois títulos com o FlamengoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 16/11/2025 16:16

"O futebol aqui está nos genes da pessoa que vivem aqui, respiram futebol. Portanto, o deveria ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador do que são os valores: respeito, ética e educação para as gerações presentes e futuras", disse.



Abel avalia rivalidade entre Flamengo e Palmeiras



Abel Ferreira também aproveitou para comentar sobre a rivalidade recente entre o Alviverde e o Rubro-Negro. E tratou de descartar o clima de ódio que muitas vezes acontgece entre os torcedores dos dois clubes.



"Sim, somos rivais. Não, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. É isso o que eu penso", afirmou o português.