Bruno Henrique foi fundamental em vitória do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2025 11:58

Rio - Depois de receber do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma multa de R$ 100 mil e não ser punido desportivamente, o atacante Bruno Henrique anotou um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Sport por 5 a 1. Ao falar sobre a sua situação, envolvendo uma acusação de participação de um esquema de apostas, o ídolo rubro-negro afirmou que percebeu muito ódio contra si.

"A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, por pessoas, jornalistas, o tempo todo falando de uma forma muito pesada… eu vi muito isso. Muita raiva, muito ódio dessas pessoas. Mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo e para o nosso torcedor. É isso que vou fazer daqui para frente", disse em coletiva.

Líder do Brasileiro e na final da Libertadores, o Flamengo poderá repetir dentro de campo os mesmos títulos da temporada de 2019, a primeira de Bruno Henrique no clube. O atacante citou as conquistas como os grandes objetivos para ele neste momento.

"O que eu quero fazer agora é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás. Me preparar cada dia mais para conquistar esse título (Libertadores) que todos nós queremos. Não tenho palavras para a torcida; é gratidão eterna. Todo o carinho desde 23 de janeiro de 2019, quando cheguei aqui… o carinho era presente. Fica aqui minha gratidão sempre por todos nós rubro-negros. Que a gente possa continuar trilhando essa linda história", disse.