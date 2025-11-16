O Flamengo reassumiu a liderança do Brasileirão no sábado (15) e, no dia seguinte, publicou uma nota oficial para falar sobre arbitragem. Mas, ao contrário das reclamações no início do mês de outubro de favorecimento ao Palmeiras, o Rubro-Negro elogiou o trabalho atual da CBF e mostrou apoio às ações "pelo aprimoramento da arbitragem brasileira", pelo que considerou "avanços concretos".
"O Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sob a liderança do presidente Samir Xaud, para elevar o padrão da arbitragem no país", começa o texto.
Na sequência, o clube lista as medidas que considerou importante como o "período de treinamentos intensivos, realizados desde outubro pela entidade na Granja Comary". Neste caso, a avaliação é que a iniciativa "já vem demonstrando resultados".
O Flamengo ainda reforça que "a capacitação contínua, de maneira presencial, contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas". E também defende o trabalho feito com psicólogos "para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos".
Por fim, a diretoria rubro-negra cita o processo de profissionalização da arbitragem, tratada em reunião com a participação dos clubes, na segunda-feira (10/11): "... sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor".
A nota do Flamengo sobre a arbitragem
"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sob a liderança do presidente Samir Xaud, para elevar o padrão da arbitragem no país. O clube considera que a reunião dos árbitros do quadro nacional para períodos de treinamentos intensivos, realizados desde outubro pela entidade na Granja Comary, é uma iniciativa que já vem demonstrando resultados.
O Flamengo acredita que a capacitação contínua, de maneira presencial, contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas. Além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos.
O Clube de Regatas do Flamengo reconhece que tais ações representam um passo importante no processo de profissionalização da arbitragem, tema central da reunião realizada na última segunda-feira (10/11), que contou com a presença de diversos clubes e sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor.
O clube parabeniza a diretoria da CBF, na pessoa do presidente Samir Xaud, assim como a Comissão de Arbitragem, presidida por Rodrigo Cintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.