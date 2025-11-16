Gestão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, elogiou o trabalho com a arbitragem de Samir Xaud na CBF - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/11/2025 21:32

"O Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sob a liderança do presidente Samir Xaud, para elevar o padrão da arbitragem no país", começa o texto.



Na sequência, o clube lista as medidas que considerou importante como o "período de treinamentos intensivos, realizados desde outubro pela entidade na Granja Comary". Neste caso, a avaliação é que a iniciativa "já vem demonstrando resultados".



O Flamengo ainda reforça que "a capacitação contínua, de maneira presencial, contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas". E também defende o trabalho feito com psicólogos "para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos".



Por fim, a diretoria rubro-negra cita o processo de profissionalização da arbitragem, tratada em reunião com a participação dos clubes, na segunda-feira (10/11): "... sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor".



A nota do Flamengo sobre a arbitragem



"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sob a liderança do presidente Samir Xaud, para elevar o padrão da arbitragem no país. O clube considera que a reunião dos árbitros do quadro nacional para períodos de treinamentos intensivos, realizados desde outubro pela entidade na Granja Comary, é uma iniciativa que já vem demonstrando resultados.

O Flamengo acredita que a capacitação contínua, de maneira presencial, contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas. Além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos.



O Clube de Regatas do Flamengo reconhece que tais ações representam um passo importante no processo de profissionalização da arbitragem, tema central da reunião realizada na última segunda-feira (10/11), que contou com a presença de diversos clubes e sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor.



O clube parabeniza a diretoria da CBF, na pessoa do presidente Samir Xaud, assim como a Comissão de Arbitragem, presidida por Rodrigo Cintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte".