Flamengo voltou para a liderançaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/11/2025 11:44

Rio - A goleada sobre o Sport por 5 a 1 e a derrota do Palmeiras para o Santos, no último sábado, deixaram o Flamengo bem perto de conquistar o seu nono título do Brasileiro. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro tem 70% de chances de ficar com a taça. Os números estão expostos no portal "Infobola".

Na segunda colocação, o Palmeiras aparece com 28% de possibilidades de ser campeão. O Cruzeiro fecha a lista dos clubes que ainda sonham com a taça. A Raposa aparece com 2%.

A vitória fez o Flamengo pular para a liderança do Brasileiro com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. Faltam cinco rodadas para o final da competição.

Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro volta a campo pelo torneio. O adversário será o Fluminense, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Vitória, em São Paulo.